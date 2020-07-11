В России за сутки выявили 6611 заболевших коронавирусом

Скончались 188 человек

В России выявили еще 6611 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 720547.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 678. В Подмосковье заболели еще 188 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 188 пациентов с коронавирусом. Из них 29 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 11205 человек.

Вылечились от коронавируса 8378 человек. Общее число выздоровевших достигло 497466.

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