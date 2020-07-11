Работы завершат к концу 2021 года

В Москве начался капитальный ремонт Большого Каменного моста, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Большой Каменный мост - один из знаковых объектов Москвы, при этом его капитальный ремонт не проводился с момента постройки в 1938 году. Конечно, за 80 с лишним лет непрерывной эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах наблюдаются разрушения швов и гранитной облицовки. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий", - сказал он.

По его словам, работы планируется завершить в IV квартале 2021 года. За это время будет проведена реставрация гранитной облицовки и ограждений, отремонтированы бетонная поверхность и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие, воссозданы исторические витражи.

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