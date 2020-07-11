ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начался капитальный ремонт Большого Каменного моста

11:06
  • суббота
  • 11 июля 2020

Работы завершат к концу 2021 года

В Москве начался капитальный ремонт Большого Каменного моста, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Большой Каменный мост - один из знаковых объектов Москвы, при этом его капитальный ремонт не проводился с момента постройки в 1938 году. Конечно, за 80 с лишним лет непрерывной эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах наблюдаются разрушения швов и гранитной облицовки. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий", - сказал он.

По его словам, работы планируется завершить в IV квартале 2021 года. За это время будет проведена реставрация гранитной облицовки и ограждений, отремонтированы бетонная поверхность и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие, воссозданы исторические витражи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.