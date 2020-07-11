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США объявили о введении пошлин на товары из Франции

12:12
  • суббота
  • 11 июля 2020

На общую сумму свыше миллиарда долларов

США намерены поднять ввозные тарифы на импорт из Франции. Новыми 25-процентными пошлинами станут облагать товары на сумму более миллиарда долларов, передает "ТВ Центр".

В Вашингтоне называют это ответом на намерение Франции ввести налог на компании, в том числе американские, которые предоставляют цифровые услуги. Решение вступит в силу 6 января, однако Штаты оставили за собой право начать применять пошлины и раньше. В списки товаров, которые попадают под дополнительный налог, вошли сумки и косметическая продукция.

Очередной удар США готовят и по Китаю. Речь о запрете на заключение госконтрактов с компаниями, которые используют технологии ряда китайских производителей. Он вступит в силу уже с 13 августа. Курс на усугубление торговой войны в Вашингтоне объясняют защитой от якобы вмешательства Пекина во внутренние дела страны.

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