Депутат Бускин рассказал о развитии системы велопроката в Москве

Велосипедов и поездок становится больше

Велопрокат стал доступен во многих спальных районах Москвы в 2020 году, сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. По его словам, с 2013 года число велосипедов в столице выросло в 11 раз, а поездок – в 64.

"Сейчас работает 570 станций, до конца года планируется, что их станет не менее 629. Где именно разместить новые станции, решают сами пользователи, в том числе при помощи городской платформы для голосования "Активный гражданин", на которой недавно более 100 тыс. пользователей проголосовали за устройство дополнительных точек проката и велопарковок", - сказал Бускин.

Он напомнил, что в Москве в прежнем режиме заработал и проката электросамокатов - кикшеринг. Он организован по тем же принципам, что и велопрокат. Бускин подчеркнул, что на данный момент прокат электросамокатов остается новым для всего мира способом передвижения.

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