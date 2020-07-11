Разбор завалов в Нижнем Новгороде приостановили из-за угрозы обрушения

Взрыв газа в многоквартирном доме произошел рано утром

В Нижнем Новгороде приостановили разбор завалов на месте обрушения в подъезде девятиэтажного дома. Как сообщили в региональном МЧС, работы не ведутся изу-за угрозы обрушения.

Взрыв газа на шестом этаже многоквартирного дома произошел в субботу рано утром. Пострадали пять человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что власти приняли решение временно расселить жителей дома.

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