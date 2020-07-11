Земляне делятся кадрами ярчайшей за семь лет кометы

Последний раз ее наблюдали во времена Древнего Египта

Самое яркое астрономическое событие последних лет - к Земле приближается комета, увидеть которую можно даже через обычный бинокль. Космическая гостья будет видна в предрассветном небе в течение нескольких недель. Явление действительно редкое - последний раз именно эту комету наблюдали еще в Древнем Египте.

Охота в самом разгаре. Каждую ночь армия профессиональных астрономов, фотографов и просто ценителей красивого и необычного выходит из дома, чтобы увидеть комету, ярче которой на звёздном небосклоне не было последние семь лет.

Обнаруженная в марте комета уже прошла перигелий – минимальное расстояние от Солнца – и сейчас несётся в сторону Земли. С каждым днём разгораясь и становясь всё ближе и ярче.

"Данная комета уникальна тем, что он видна невооружённым глазом. Даже приходят сообщения о наблюдении из черты города Москва – это очень сильно засвеченный город. Невооружённым глазом у кометы виден длинный хвост пылевой, длиной примерно в 5 градусов – получается в 10 дисков Луны. Возможно, что в ближайшее время станет визуально видно и второй хвост – дело в том, что у неё есть газовый хвост, который сейчас виден только на фотографиях", - говорит научный руководитель обсерватории Фонда поддержки астрономии "Ка-Дар" Станислав Короткий.

Ближе всего комета подойдёт к Земле 23 июля. Как говорят астрономы, опасности для планеты нет – её траектория не пересекает нашу орбиту. Поэтому наслаждаться редчайшим явлением можно без всякой опаски. Редчайшим, потому что, по расчётам, последний раз NEOWISE проносилась на этом же месте около пяти тысяч лет назад. Сейчас она находится в созвездии Возничего, потом окажется в ковше Большой Медведицы. Первыми кадрами делятся с миром фотографы Италии, Франции и Северной Ирландии. Сказочный снимок с борта МКС сделал космонавт Иван Вагнер. В средней полосе России комета сейчас лучше всего видна от полуночи до часа ночи. А в южных регионах, наоборот, на рассвете. Смотреть нужно на север, невысоко над линией горизонта.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"