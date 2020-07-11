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Москвича обстреляли из пневматики по дороге на работу

13:27
  • суббота
  • 11 июля 2020

Снаряды попали в голову и шею мужчины

Жителя Москвы обстреляли из пневматического оружия на севере Москвы. Инцидент произошел в субботу утром.

Как рассказал пострадавший, он шел на работу и почувствовал удар в районе затылка. Мужчина подумал, что ему на голову упала ветка и не придал этому значения. Однако позднее он почувствовал себя плохо и попросил коллег осмотреть голову.

Те обнаружили в затылке мужчины шарик от пневматического оружия. Еще два снаряда попали в шею и туловище, сообщает "Пятый канал".

Полици уже начала проверку по факту инцидента.

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