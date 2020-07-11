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Названа официальная причина гибели туристов на перевале Дятлова

13:52
  • суббота
  • 11 июля 2020

Шансов спастись у них не было

Гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году произошла из-за схода лавины. К такому выводу пришла Генпрокуратура. Из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее.

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Как сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, группу туристов ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде. Они все сделали правильно, поскольку это естественный ограничитель лавины.

"Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. А они отошли на 50", — пояснил Курьяков.

Следователи провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях найти палатку невозможно, даже если знать, в каком направлении она находится, пишет РИА Новости. Затем туристы решили спуститься дальше и разжечь костер. После этого они попытались вернуться к лагерю, но замерзли. Температура в тот момент была около минус 40-45 градусов.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Загадка их гибели все эти годы не давала покоя общественности. Выдвигались различные версии случившегося, вплоть до причастности к смерти туристов инопланетян и потусторонней силы.

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Члены группы Дятлова
Члены группы Дятлова
Члены группы Дятлова
Члены группы Дятлова
Члены группы Дятлова
Члены группы Дятлова
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