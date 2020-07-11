Российские истребители отогнали американский самолет-разведчик

Борт засекли над Японским морем

Российские истребители были подняты для перехвата американского самолёта-разведчика. Как сообщили в Минобороны, средства ПВО зафиксировали борт над Японским морем.

Он шёл в направлении российской госграницы. В небо поднялись истребители Су-35 и Миг-31 из состава дежурных сил Восточного военного округа.

Самолеты сопроводили разведчика на безопасном расстоянии и вернулись на аэродром базирования, когда американский борт удалился от наших рубежей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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