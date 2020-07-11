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Собянин поздравил жителей столицы с Днем московского транспорта

16:24
  • суббота
  • 11 июля 2020

Раньше люди предпочитали личное авто

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московского транспорта. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Поздравляю всех с Днем московского транспорта! На мой взгляд, лучшего в мире: по объему перевозок, качеству услуг, соблюдению графика, комфорту, чистоте и динамике развития. Московский транспорт 10 лет назад и сегодня - две большие разницы. В метро в огромном количестве приходят новые поезда, на дороги выходят электробусы и трамваи европейского уровня. Столичный транспорт стал качественно другим, и поменялось отношение к нему горожан", - написал мэр.

Собянин отметил, что несколько лет назад была обратная тенденция – люди предпочитали личное авто, стояли в автомобильных пробках. В то же время выросла нагрузка на общественный транспорт. Чтобы пассажиры этого не почувствовали, строятся новые линии метро, дороги, организуются выделенные полосы, закупается комфортные машины.

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