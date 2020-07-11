Семья погибшего курьера требует с Ефремова 40 млн рублей

Защита семьи все отрицает

Потерпевшие по делу Михаила Ефремова потребовали с актера возмещения морального вреда в размере нескольких десятков миллионов рублей.

Как пишет "Московский комсомолец", несколько томов уголовного дела в скором времени будут направлены в прокуратуру на утверждение. Потерпевшие, а это супруга Сергея Захарова, его брат и два сына, оценили моральный ущерб в 40 миллионов рублей.

Адвокат семьи Александр Добровинский уже поспешил опровергнуть эту информации. По его словам, сообщения о требовании 40 миллионов рублей не соответствуют действительности, пишет "Говорит Москва" со ссылкой на РИА Новости.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что семья Захарова подготовила иски на сумму более миллиона рублей.

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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