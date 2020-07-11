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Адвокат Ефремова посоветовал дочери актера не лезть не в свое дело

18:01
  • суббота
  • 11 июля 2020

"Она вообще кто", - задался вопрос Эльман Пашаев

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на высказывания дочери актера Анны Марии, которая обвинила его в некомпетентности. Юрист посоветовал ей не лезть не в своем дело.

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"Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом", - сказал Пашаев в интервью телеграм-каналу "Подъем".

Ранее в своем твиттере Анна Мария Ефремова порадовалась возможному лишению Эльмана Пашаева статуса адвоката. По ее словам, все заявления адвоката со ссылкой на Ефремова - это [бред сивой кобылы], а сам актер после общения стал говорить не свойственные ему вещи.

Также он прокомментировал требования потерпевших о возмещении ущерба. Пашаев заявил, что между стороны дела идет битва за деньги. Ситуацию он назвал грязной игрой и безобразием.

"Собак, кошек, соседей — всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они каждый бьётся со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим", - пожаловался адвокат

Ранее стало известно, что семья погибшего курьера Захарова намерена потребовать с Михаила Ефремова 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Адвокат потерпевших Александр Добровинский опроверг эти сообщения.

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