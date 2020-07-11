Повышенный сахар в крови удваивает риск смерти от коронавируса

Почему так происходит - врачи пока не знают

Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли китайские врачи. Выводы медиков опубликованы в журнале Diabetologia.

Врачи выяснили, что люди с относительно высоким уровнем сахара в крови – около 7 миллимоль на литр – умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты. Пациенты со средним количеством сахара умирали на 71% чаще, чем остальные больные. Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и различных осложнений.

"Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Мы рекомендуем проводить тесты на уровень сахара для каждого пациента, который попадает в больницы с коронавирусной инфекцией, даже в тех случаях, если они раньше не страдали от диабета", - говорится в исследовании.

Как именно высокий сахара в крови увеличивает вероятность смерти зараженных коронавирусом, ученые пока не знают. По их мнению, избыток глюкозы может способствовать формированию тромбов и воспалений, а также ухудшать работу кровеносных сосудов.

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