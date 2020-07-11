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Собянин: 20 московских больниц возвращаются к обычной работе

18:59
  • суббота
  • 11 июля 2020

Это почти 10 тысяч коек

В 20 московских клиниках в настоящее время идет процедура обратного перепрофилирования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, к обычной работе сейчас возвращаются ГКБ имени Боткина, Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, Демихова, №31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн №1, №2, №3, ГКБ №29 имени Баумана, имени Жадкевича, №51, №17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница имени Рабухина.

"Суммарно это больше 9600 коек. Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию. В Москве остается 8600 ковидных коек в городских, федеральных и частных клиниках (включая больницы в Коммунарке и Вороновском). Из них около 5 тысяч коек сейчас свободно", - написал Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр отметил, что все 85 городских поликлиник работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. В то же время 16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса.

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