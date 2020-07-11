Медики рассказали о состоянии испытавших вакцину от COVID-19 добровольцев

Переносят они ее хорошо

Добровольцы, на которых испытывали вакцину от коронавируса, переносят ее хорошо, их состояние не вызывает опасений. Об этом сообщил директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко. По его словам, достоверные результаты первой фазы клинических исследований будут готовы к концу июля.

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что уже через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар. В любой момент после выписки они смогут связаться с врачами, если возникнет подозрение о нежелательном влиянии вакцины на организм.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов, в свою очередь, рассказал, что вакцина создана искусственно. В ней нет частей коронавируса.

"Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус", - сказал Тарасов, слова которого приводит РИА Новости.

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Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России, такие же испытания на добровольцах идут в гражданском Сеченовском медуниверситете.

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