ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России

19:29
  • суббота
  • 11 июля 2020

На перехват были подняты истребители

Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика над водами Японского моря.

Как сообщили в Минобороны, в субботу средства контроля воздушного пространства засекли движущийся в сторону границы России самолет-разведчик RC-135. На перехват были подняты истребители Су-35с и МиГ-31бм. В военном ведомстве подчеркнули, что российские самолеты сопровождали "американца" на безопасном расстоянии.

Самолет-разведчик выполнил разворот и удалился от российской границы. После этого истребители вернулись на аэродром базирования. Видео перехвата, распространенное Минобороны, публикует ТВЦ.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Самолет-разведчик Boeing RC-135
Самолет-разведчик Boeing RC-135
Самолет-разведчик Boeing RC-135
Самолет-разведчик Boeing RC-135
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.