Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России

На перехват были подняты истребители

Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика над водами Японского моря.

Как сообщили в Минобороны, в субботу средства контроля воздушного пространства засекли движущийся в сторону границы России самолет-разведчик RC-135. На перехват были подняты истребители Су-35с и МиГ-31бм. В военном ведомстве подчеркнули, что российские самолеты сопровождали "американца" на безопасном расстоянии.

Самолет-разведчик выполнил разворот и удалился от российской границы. После этого истребители вернулись на аэродром базирования. Видео перехвата, распространенное Минобороны, публикует ТВЦ.RU.

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