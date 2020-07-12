Московские врачи вылечили за сутки 465 пациента с коронавирусом

Общее число выздоровевших - 164 560 человек

Еще 465 заболевших коронавирусом смогли побороть недуг и вылечились от COVID-19.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов", - заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших в столице на данный момент составляет 164 560 человек.

Власти напомнили переболевшим коронавирусом москвичам, что при желании они могут сдать плазму крови, чтобы помочь другим. Для этого следует позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, она ежедневно с 9:00 до 19:00.

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