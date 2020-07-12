Петр Ян стал вторым российским чемпионом UFC после Нурмагомедова

Он победил бразильца Жозе Альдо

Россиянин Петр Ян одержал победу в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Поединок состоялся на турнире UFC 251 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Соперником Яна стал бразилец Жозе Альдо. Россиянин победил его техническим нокаутом в пятом раунде.

Теперь Ян - второй действующий обладатель чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов. Боец удерживает пояс с апреля 2018 года – после поединка с американцем Элом Яквинтой.

Для 27-летнего Яна эта победа стала 15-й в 16 боях. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

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