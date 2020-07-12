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"Полет под зонтом": на борту самолета Хабаровск-Сочи внезапно пошел дождь

12:25
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Начата проверка

Авиакомпания "Россия" начала проверку после происшествия на борту самолета, следовавшего из Хабаровска в Сочи. Прямо внутри салона на пассажиров "пошел дождь".

Во время полета людям, чтобы не промокнуть, пришлось прятаться под зонтами и собирать воду подручными средствами. По словам одной из пассажирок, все были шокированы. А бортпроводники не могли объяснить причины происходящего, передает "ТВ Центр".

Позднее представители авиаперевозчика рассказали, что такие "осадки" вызваны скопившимся конденсатом. Теперь предстоит выяснить, почему его оказалось так много. И насколько опасно это для пассажиров.

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