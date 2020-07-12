Московские врачи помогли дальневосточным коллегам в борьбе с COVID-19

Столичные специалисты передали технику, средства защиты и опыт

В России успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Они проходили в Сеченовском университете, а разработкой занимался исследовательский центр имени Гамалеи.

Специалистам важно было доказать безопасность лекарства для человека и его эффективность. В клинических испытаниях, которые стартовали 18 июня, принимали участие десятки добровольцев. Их разделили на группы: первой ввели одну дозу вакцины, второй - еще и дополнительный компонент. Ни у кого побочных реакций не было, только небольшое повышение температуры в самом начале. Уже в среду, 15 июля, первую группу волонтеров выпишут из больницы, а ученые продолжат исследовать иммунный ответ организма на препарат. Между тем, после длительной командировки в Москву вернулись врачи, которые помогали коллегам на Камчатке бороться с коронавирусом.

Ужасно соскучились. Отец - врач. И вместе с коллегами все это время работал на Камчатке. Спасал людей, заболевших опасной инфекцией. Но теперь для 16 московских медиков командировка закончилась. И с чувством выполненного долга они вернулись домой.

Последнее тяжелое испытание - долгий перелет. Девять часов в воздухе. Все уставшие, но счастливые. Пульмонологи, хирурги, реаниматологи, инфекционисты. Это уже вторая группа высокопрофессиональных специалистов московских клиник.

"…Мы были в Петропавловске - Камчатском, основная работа у нас была именно в этом городе консультировали каждый день, работали в первую очередь с тяжелыми реанимационными больными", заявил заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи института имени Склифосовского Олег Черныш.

Скольких поставили на ноги, скольких спасли от смерти - не считали. В профессиональной помощи в самом отдаленном уголке России нуждались не только больные. Но и местные врачи. Коллег консультировали, читали им лекции, объясняли, как правильно проводить лучевую диагностику и интенсивную терапию. На Камчатку специалисты из Москвы приехали, имея серьезный опыт и навыки лечения коронавируса.

"Наверное, это логично поделиться опытом, если у нас есть эти знания, которые в Москве уже пройдены, все специалисты которые в нашей бригаде были представлены, они все работали в ковид-центрах, в разных центрах Москвы", - добавил Черныш.

Еще в конце июня Камчатка была лидером среди дальневосточных регионов по количеству заболевших. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Регион вышел на плато, появились тенденции к стабилизации обстановки и уменьшению числа пациентов. Теперь Камчатка уже на 68 месте по показателям заболеваемости среди субъектов России.

Москва помогла Камчатке и Дальнему Востоку не только своими лучшими специалистами. Но еще и лекарствами, медицинским оборудованием. 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, три миллиона масок, 100 тысяч защитных костюмов были переданы региональным больницам и клиникам.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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