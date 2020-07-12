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Российские военные обеспечили сирийцев продуктами

11:06
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Люди крайне нуждаются в поддержке

Российские военные в Сирии доставили новую партию гуманитарной помощи в пригород Алеппо. Жителям привезли больше тонны продовольствия.

Акция прошла в одной из местных школ. В первую очередь продукты получили многодетные и малоимущие семьи. В населенном пункте в районе Алеппо до недавнего времени шли ожесточенные бои. Инфраструктура здесь практически разрушена. Поэтому сейчас люди крайне нуждаются в поддержке.

За все время сотрудники Центра по примирению раздали жителям Арабской республики больше четырех тысяч тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости, напоминает "ТВ Центр".

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