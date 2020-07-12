Трамп впервые появился на публике в защитной маске

С золотой президентской печатью

Президент США Дональд Трамп впервые за пандемию надел защитную маску на публике. Это произошло во время посещения госпиталя в пригороде Вашингтона, сообщает "ТВ Центр".

Маска темно-синего цвета, сбоку - золотая президентская печать. Глава Белого дома заявил, что никогда не был против средств индивидуальной защиты, но считает, что для них должны быть свои время и место.

Ранее американский лидер объяснил, почему не носит маску. В апреле он заявил, что это не соответствует статусу президента, а позднее сравнил себя с персонажем вестерна.

США продолжают лидировать как по числу зараженных коронавирусом, так и по числу умерших от инфекции: 3 247 771 – заболевших и 134 814 умерших.

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