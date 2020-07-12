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Тутберидзе "утерла нос" канадскому тренеру Медведевой

11:00
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Тренер получила престижную награду

Россиянка Этери Тутберидзе стала обладательницей премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев "Skating Awards" в номинации "Лучший тренер", передает "ТВ Центр".

Первая в истории подобная церемония, которую уже назвали аналогом американской кинопремии "Оскар", прошла в субботу,11 июля, в онлайн-формате. В борьбе за это звание Тутберидзе обошла американского специалиста Рафаэля Арутюняна и канадца Брайана Орсера.

Российский тренер привела к победе на Олимпиаде и в чемпионатах мира фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву. Еще одна ее воспитанница, Алена Косторная, завоевала "золото" на прошедшем чемпионате Европы. Именно она стала победительницей в другой номинации - "Новичок года", обойдя свою подругу по команде Александру Трусову и кореянку Ю Ен. Канадская хореограф Ше-Линн Бурн, поставившая в минувшем сезоне программы российским фигуристкам Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой, победила в номинации "Лучший хореограф".

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