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В Москве установили танцующий светофор

12:27
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Задать движения может любой желающий

На Цветном бульваре в Москве заработал танцующий светофор.

Необычное развлечение установили в честь Дня московского транспорта на переходе около цирка Никулина. Привычный красный сигнал на табло для пешеходов заменили на танцующих человечков. Взять на себя управление может любой желающий - для этого рядом установлена интерактивная кабина. Все движения, которые совершают внутри нее считывает камера и выводит на монитор светофора в режиме реального времени.

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Танцующий светофор
Танцующий светофор
Танцующий светофор
Танцующий светофор
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