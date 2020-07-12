В Москве установили танцующий светофор

Задать движения может любой желающий

На Цветном бульваре в Москве заработал танцующий светофор.

Необычное развлечение установили в честь Дня московского транспорта на переходе около цирка Никулина. Привычный красный сигнал на табло для пешеходов заменили на танцующих человечков. Взять на себя управление может любой желающий - для этого рядом установлена интерактивная кабина. Все движения, которые совершают внутри нее считывает камера и выводит на монитор светофора в режиме реального времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"