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Защитные маски с бриллиантами снискали популярность у индусов

10:58
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Запущено отдельное производство

В одном из городов Индии стали продавать необычные защитные маски. Они украшены бриллиантами.

Некоторые инкрустированы серебром, золотом и даже платиной. Идею создания таких средств индивидуальной защиты подсказал человек, у которого должна была состояться свадьба. Он попросил изготовить уникальные маски для жениха и невесты, пишет "ТВ Центр".

Теперь такие изделия стоят от 2-ух до 5-ти тысяч долларов. Производители утверждают, что ткани для масок сделаны по всем санитарным нормам.

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Защитные маски с бриллиантами
Защитные маски с бриллиантами
Защитные маски с бриллиантами
Защитные маски с бриллиантами
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