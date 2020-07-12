Защитные маски с бриллиантами снискали популярность у индусов

Запущено отдельное производство

В одном из городов Индии стали продавать необычные защитные маски. Они украшены бриллиантами.

Некоторые инкрустированы серебром, золотом и даже платиной. Идею создания таких средств индивидуальной защиты подсказал человек, у которого должна была состояться свадьба. Он попросил изготовить уникальные маски для жениха и невесты, пишет "ТВ Центр".

Теперь такие изделия стоят от 2-ух до 5-ти тысяч долларов. Производители утверждают, что ткани для масок сделаны по всем санитарным нормам.

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