В России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса

Чуть меньше четверти из них не имели клинических проявлений болезни

В России за последние сутки выявили 6 615 заболевших коронавирусной инфекцией.

22,5% из них не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов (+130 жертв за последние сутки), выздоровел 501 061 человек (+3 615 человек за сутки).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"