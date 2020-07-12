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Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

11:39
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Четыре года назад еще один его сын наехал на людей, стоящих на остановке

Игрок американского хоккейного клуба "Сан-Хосе Шаркс" Артем Иванюженков сбил велосипедиста в подмосковном Подольске.
Сын экс-министра спорта оказался злостным нарушителем ПДД

ДТП произошло 11 июля примерно в 22:25. 22-летний Иванюжников, управляя BMW X6, наехал на 45-летнего велосипедиста, ехавшего по Октябрьскому проспекту. В результате аварии мужчина скончался, пишет ТАСС.

Иванюженков в сезоне 2019-2020 года выступал в низших американских лигах. Кроме того, он является сыном Бориса Иванюженкова, министра спорта России в 1999-2000 годах, ныне занимающего пост вице- президента Паралимпийского комитета России.

Четыре года назад произошла похожая авария произошла с Антоном Иванюженковым, братом Артема. 28 мая около 6 утра на улице Правды в Подольске внедорожник BMW X6, которым управлял Иванюженков, столкнулся с другой иномаркой при обгоне. В результате, не справившись с управлением, Антон протаранил остановку общественного транспорта. Пострадали мужчина и женщина. Виновник аварии не стал оказывать им помощь, а поспешил скрутить номера с машины.

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Последствия ДТП с участием велосипедиста в Подольске
Последствия ДТП с участием велосипедиста в Подольске
Последствия ДТП с участием велосипедиста в Подольске
Последствия ДТП с участием велосипедиста в Подольске
Последствия ДТП с участием велосипедиста в Подольске
Последствия ДТП с участием велосипедиста в Подольске
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