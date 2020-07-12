В Музее Победы открылась выставка почтовой службы времен ВОВ

На ней можно увидеть коллекцию подлинных фронтовых писем-треугольников

В Музее Победы ко Дню Российской почты открыли новую масштабную экспозицию. Один из разделов которой посвящен почтовой службе - важному связующему звену между тылом и фронтом в годы Великой Отечественной.

В павильоне воссоздано реальное почтовое отделение военных лет. В исторические декорации органично вписаны мультимедийные технологии. Среди экспонатов - посылки бойцам и коллекция подлинных фронтовых писем-треугольников. Военные почтальоны, рискуя жизнью, пробирались на линию огня. Ведь каждое сообщение от родных поднимало боевой дух солдат и придавало сил сражаться с врагом. А тысячи женщин ждали почтальонов дома в надежде получить вести с фронта.

Посетить экспозицию пока можно только в составе экскурсии, для этого надо заранее забронировать билет на сайте музея.

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