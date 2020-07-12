На Камчатке косолапые рыбаки пошли на нерку

А туристы - на фотоохоту

Фотографы и любители живой природы едут в эти дни на Камчатку, чтобы увидеть завораживающее зрелище. У нерки начинается нерест. Миллионы особей по рекам и ручьям стремятся в Курильское озеро. А по берегам уже заняли позиции медведи. Для бурых рыбаков стартовал сезон охоты.

Медведи в воде - верный признак, что нерка зашла на нерест. Ручей Золотой, который впадает в Курильское озеро, уже полон рыбы. А это значит, что теперь у медведей есть еда. И можно не выходить к людям в поисках пропитания. Ручей в некоторых местах настолько мелкий, что к нерестилищам лососи пробираются буквально ползком. У сотрудников Южно-Камчатского заказника в это время всегда много работы. Расставляют фотоловушки и наблюдают за охотой животных.

Курильское озеро – крупнейшее нерестилище нерки в Азии и место обитания самой большой в мире популяции бурых медведей. Здесь их около тысячи. С конца июля сюда приезжают туристы, чтобы понаблюдать за косолапыми рыбаками. Правда, сейчас рыбы еще не так много, поэтому в большой воде медведям приходится пристально высматривать добычу, передает "ТВ Центр".

"Мы все ожидаем с нетерпением, когда начнет увеличиваться этот заход в воды Курильского озера и, соответственно, бассейна его рек. Потому что от этого будет зависеть благосостояние медведей, так как на данный момент времени — это их основной рацион. Они должны успеть набрать массу питательную на то, чтобы пережить уже следующую зиму", - объяснил государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Александр Хачукаев

В это время туристы делают самые интересные кадры. Медведи настолько увлечены поиском рыбы, что даже не обращают внимания на людей. Но все самое завораживающее еще впереди - так называемый рунный ход нерки. Этот процесс вызывает восторг даже у ученых, которые видели его не один раз.

"Это такая как будто густая, действительно, шерсть такая, волнующаяся масса. Она заходит в таком огромном количестве, что эти пенящиеся воды, действительно, похожи на такую овечью грубую шерсть. Ну и так как она заходит из соленой воды в пресную, в ней происходят необратимые такие уже по сути некротические изменения предсмертные. Это очень красиво, она становится красной, вода как будто закипает", - рассказал Хачукаев.

Это зрелище считается одним из самых уникальных на планете. Массовый нерест ждут с конца июля по сентябрь.

Екатерина Гоголева. "ТВ Центр".

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