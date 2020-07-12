Две девушки пытались уйти от погони на угнанной "Волге" и перевернулись

Подростки в больнице

Две несовершеннолетние девушки угнали автомобиль "Волга", не справились с управлением и перевернулись на Нижегородском переулке в Москве.

Инцидент произошел утром 12 июля. Мужчина на "Волге" подвозил девушек 15 и 16 лет и в какой-то момент вышел из машины по делам. В этот момент одна из пассажирок перелезла на водительское место, заблокировала двери и тронулась с места.

Водитель "Волги" незамедлительно обратился в полицию, началась погоня. В результате девушки не справились с управлением и перевернулись. Пишет агентство "Москва".

Автомобиль сильно пострадал. Подростков отвезли в больницу, их состояние средней тяжести.

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