На северо-востоке Москвы появится самый большой парк в Европе

Он будет располагаться на территории столицы и Подмосковье

Самый большой в Европе парк скоро появится в Москве. Точнее, он будет располагаться одновременно и в столице, и в области, протянувшись от Мытищ до Ростокина. Это 20 километров. Сейчас территорию нельзя назвать ухоженной. Но проектировщики уже придумали, как объединить разные зеленые зоны и сделать их уютными и удобными для велосипедистов и пешеходов.

Пока же смотреть здесь особо не на что. Территория вдоль реки Чермянка на северо-востоке Москвы - одна из самых запущенных.

"Сейчас здесь разнообразие только пластика и пакетов. Да, сейчас мы видим обилие железобетона, железных заборов. Мы создадим комфортное, удобное соединение участков парка для пешеходных прогулок, для велосипедистов, для женщин с колясками", - рассказал автор архитектурного проекта "Парк Яуза" Кирилл Теслер.

Сейчас на учебу или работу из района в район приходится пробираться либо по инженерным коммуникациям, либо через железнодорожные пути.

Скоро территория вдоль Юрловского и Ясного проездов станет частью большого парка вдоль реки Яузы и ее притоков. Проект уникальный: создается единое пространство длиной более 20 километров - от Мытищ до Ростокинского акведука, передает "ТВ Центр".

"Здесь было очень много современных идей, с точки зрения градостроительства, и с точки зрения городской среды, и с точки зрения использования современных технологий", - сообщил президент ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" Валерий Теличенко.

Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, было решено прокладывать "воздушные тротуары" - деревянные дорожки на сваях. Детские и спортивные площадки максимально впишутся в естественный рельеф. Даже фонари установят определенной яркости, чтобы не отпугивать животных и птиц. Ведь в пойме Яузы и ее притоков есть краснокнижные обитатели, а некоторые деревья имеют многовековую историю.

Новый парк очень ждут и в Московской области. Сейчас после границы с Москвой дороги практически нет. Велосипеды приходится носить по неудобной лестнице. Самый главный узел - переход под МКАД. Именно здесь соединяются два региона - столица и Подмосковье. В едином парковом пространстве граница будет незаметной.

В Подмосковье уже начали готовить пространство для объединения. Вместе с экологами приступили реабилитацию Яузы: очистили реку от мусора и ила, укрепили берега, углубили русло и установили новые очистные сооружения. Обмен достопримечательностями считают полезным для обеих сторон.

Сейчас вдоль реки существуют нескольких обустроенных анклавов. Но когда всю береговую линию приведут в порядок, парк "Яуза" по своей протяженности не будет иметь аналогов в Европе. И, по мнению создателей, он имеет все шансы попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Наталья Тарасова, Александр Карюк, Марина Глебова, Владимир Петров. "ТВ Центр".

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