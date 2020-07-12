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Герои карантина: курьерам Delivery Club выплатили долги по зарплате

14:44
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Из-за проблем с логистической компанией многие остались на улице

На этой неделе в Москве бастовали курьеры одной из самых крупных служб доставки еды. Им несколько месяцев не платили зарплату. Обычный трудовой спор быстро перерос в громкий скандал. Ведь еще пару месяцев назад, когда весь город сидел на самоизоляции, курьеров считали чуть ли не героями, которые рискуют жизнью, чтобы люди не остались голодными. И тут выяснилось, что их труд даже не был оплачен. Некрасивая история.

"Зеленый страус" никуда не торопится. Курьеры Delivery Club бастуют. В четверг у офиса компании Mail Group, которой и принадлежит один из крупнейших сервисов доставки, собралась толпа. Кто-то пришел сюда требовать зарплату, которую не получает уже два месяца, а кто-то - отмены штрафов, которые, по мнению доставщиков, несправедливы и неоправданно высоки. Курьер Телек Добулдыков приехал в столицу на заработки из Киргизии 5 месяцев назад. Последние два, признается, работает практически бесплатно.

"Уже третий месяц не выдают. Я за штрафами пришел. Штрафов сейчас много. Только вчера я получил штраф 3000 рублей", - пожаловался курьер.

Опоздал на 2-3 минуты – штраф, не понравился клиенту – штраф, за отказ от выполнения заказа -  штраф. В результате из-за штрафных санкций теряется 30, а порой и 50 процентов зарплаты. И даже это - полбеды. В последнее время платить и вовсе перестали. Кто-то перешел на хлеб и воду, а для кого-то лавочка в парке превратилась в дом родной.

"В подъездах живут некоторые люди, в подвалах живут", - рассказал курьер из Киргизии.

Представители Delivery Club и Mail Group выходить к протестующим отказались. Зато собрали журналистов на пресс-конференцию и объяснили свою позицию. Курьеры, по их словам, пришли не по адресу. Деньги на оплату труда доставщиков еды логистическому оператору были перечислены. Но вот в компании Амароли, в которой числятся протестующие, вероятно, решили, что работники могут подождать.

"Мы заключаем договор с логистическими операторами, которые оказывают нам услугу доставки. И мы в этом договоре говорим, сколько мы им заплатим, мы говорим, сколько нам нужно курьеров. У нас произошла история о том, что один логистический оператор деньги за работу курьеров получил, но курьерам не перечислил. И соответственно сейчас мы занимаемся тем, что мы платим курьерам напрямую", - заявил первый заместитель генерального директора компании Mail Group Владимир Габриелян.

В компании посчитали, что отправлять повторный транш фирме "Амароли", которая, как выяснилось, находится к тому же в стадии банкротства, абсолютно бессмысленно. За оспариванием штрафных санкций курьерам предложили обращаться к своему работодателю.

Представители Delivery Club заявили, что подадут в суд на логистическую компанию, которая 2 месяца не выплачивала деньги курьерам. Ранее агрегатор повторно оплатил отработанные доставщиками часы, чтобы погасить задолженность по заработной плате.

В дело вмешалась прокуратура, которая начала проверку. В результате задолженность по зарплате почти в 10 миллионов рублей к выходным была погашена. Чтобы ситуация с недобросовестными подрядчиками не повторилась, компания-агрегатор намерена ужесточить требования при отборе логистических компаний, чтобы никто более не смог обидеть курьеров. Их самоотверженный труд в условиях самоизоляции, когда, рискуя собственным здоровьем, они снабжали москвичей всем самым необходимым, не остался незамеченным. Первый в мире памятник курьеру появился именно в Москве - безликий абрис человеческой фигуры на фоне отрытой двери в дом. И пусть не на центральной площади, и не в граните, зато искренне, как говорится, от души.

Илья Данильцев, Алишер Султанов и Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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Невыплата зарплат курьерам по доставке еды
Курьеры по доставке еды
Курьеры по доставке еды
Курьеры по доставке еды
Курьеры по доставке еды
Курьер по доставке еды в период самоизоляции
Курьер по доставке еды в период самоизоляции
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