"Талантливая актриса": как Москва умеет преображаться для киносъемок

Пандемия не остановила процесс создание фильмов

Кинотеатры в столице откроются только через три недели, но это не повод для режиссеров и продюсеров расслабляться. Уже сейчас в производстве фильмы и сериалы, которые зритель увидит, начиная с осени. В столице можно снять - что угодно. Хоть Америку, хоть Европу, хоть саму же Москву полуторавековой давности. Такие точки для "путешествия во времени и пространстве" профессионалы называют локациями. Один и тот же двор или квартира могут "сняться" в десятках фильмов.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"