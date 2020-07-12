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"Талантливая актриса": как Москва умеет преображаться для киносъемок

14:58
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Пандемия не остановила процесс создание фильмов

Кинотеатры в столице откроются только через три недели, но это не повод для режиссеров и продюсеров расслабляться. Уже сейчас в производстве фильмы и сериалы, которые зритель увидит, начиная с осени. В столице можно снять - что угодно. Хоть Америку, хоть Европу, хоть саму же Москву полуторавековой давности. Такие точки для "путешествия во времени и пространстве" профессионалы называют локациями. Один и тот же двор или квартира могут "сняться" в десятках фильмов.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой

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Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма
Съемочная площадка фильма
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