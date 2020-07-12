Путин: президент должен помогать людям в беде

Нельзя заниматься исключительно глобальными вопросами

Президент страны должен уметь принимать решения по различным направлениям – от глобальных до конкретных.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"

"Важно и нужно, потому что президент должен уметь работать с большими данными, с большими цифрами, должен уметь принимать кардинальные решения в жизни государства по различным направлениям. Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком", - отметил Путин.

Когда человек попадает в беду, то он ждет помощи, в том числе и от государства, и задача президента "отвечать этим запросам и требованиям".

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