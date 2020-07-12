ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: президент должен помогать людям в беде

14:53
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Нельзя заниматься исключительно глобальными вопросами

Президент страны должен уметь принимать решения по различным направлениям – от глобальных до конкретных.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"

"Важно и нужно, потому что президент должен уметь работать с большими данными, с большими цифрами, должен уметь принимать кардинальные решения в жизни государства по различным направлениям. Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком", - отметил Путин.

Когда человек попадает в беду, то он ждет помощи, в том числе и от государства, и задача президента "отвечать этим запросам и требованиям".  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин общается с жителями
Владимир Путин общается с жителями
Владимир Путин общается с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения
Владимир Путин общается с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.