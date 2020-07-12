Путин не связывает ухудшение отношений Киева и Москвы с присоединением Крыма

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года

Президент России Владимир Путин оценил роль Крыма в отношениях Москвы и Киева.

По мнению российского лидера, плохие отношения между странами никак не связаны с присоединением полуострова к России. Об этом Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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