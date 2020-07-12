Ученый предупредил о повышенной опасности новой мутации коронавируса

COVID-19 стал заразнее на 30%

Степень заразности коронавируса выросла на 30% из-за мутации ДНК.

Об этом РИА Новости сообщил декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг.

Проведенное исследование показало, что если в марте один инфицированный мог заразить два-три человека, то сейчас это число увеличилось до четырех.

При этом ученый подчеркнул, что мутация COVID-19 не означает, что вирус стал более смертоносным.

По последним данным, в мире 12 740 971 зараженных коронавирусом. Умерли 565 716 человек.

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