В Кремле высказались об угрозе второй волны коронавируса

Безумцы те, кто не верит в существование COVID-19

В Кремле выразили надежду, что второй волны коронавируса в России удастся избежать.

"Динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но это не значит, что опасность коронавируса миновала. Людям стоит соблюдать осторожность. А те, кто не верит в существование COVID-19, достойны только критики.

"Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная", - заявил спикер Кремля в интервью программе "Москва.Кремль.Путин".

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