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Собянин: какое счастье видеть гуляющих по Москве людей

15:25
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

В столицу вернулась жизнь

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился эмоциями после снятия ограничений в столице.

"Больше двух месяцев мне было не по себе от видов полупустой Москвы. Понятно, что нужно продолжать оставаться осторожными и беречь себя, но какое это счастье - видеть гуляющих и спешащих на работу людей, детей в парках, молодежь в кафе, красивую и шумную Москву", - написал градоначальник в своем Twitter.

К своим словам мэр опубликовал видеоролик, в котором показано, как Москва оживает, а ее улицы заполняются людьми и автомобилями.

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