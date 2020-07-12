Собянин: какое счастье видеть гуляющих по Москве людей

В столицу вернулась жизнь
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился эмоциями после снятия ограничений в столице.
"Больше двух месяцев мне было не по себе от видов полупустой Москвы. Понятно, что нужно продолжать оставаться осторожными и беречь себя, но какое это счастье - видеть гуляющих и спешащих на работу людей, детей в парках, молодежь в кафе, красивую и шумную Москву", - написал градоначальник в своем Twitter.
К своим словам мэр опубликовал видеоролик, в котором показано, как Москва оживает, а ее улицы заполняются людьми и автомобилями.
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Больше двух месяцев мне было не по себе от видов полупустой Москвы. Понятно, что нужно продолжать оставаться осторожными и беречь себя, но какое это счастье - видеть гуляющих и спешащих на работу людей, детей в парках, молодежь в кафе, красивую и шумную Москву. pic.twitter.com/yvf7np218E— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 12, 2020