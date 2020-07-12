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Невеста умерла на собственной свадьбе из-за конфет с орехами

16:27
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Врачи не успели ее спасти

В Москве на собственной свадьбе от анафилактического шока умерла 25-летняя невеста.

Трагедия произошла в одном из ресторанов на юге Москвы 11 июля. Невеста заранее предупредила работников общепита в том, что у нее аллергия на орехи. Для банкета подобрали соответствующее меню. Тем не менее, на столе каким-то образом оказались конфеты с запрещенным для девушки продуктом.

Съев несколько штук, невеста внезапно начала задыхаться. Приехавшие на место ЧП медики и реаниматологи не смогли спасти ее жизнь, пишет "Московский комсомолец".

Анафилактический шок – быстроразвивающаяся и сильная аллергическая реакция. Если пострадавшему вовремя не окажут медицинскую помощь, то высока вероятность летального исхода.

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