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Стас Михайлов и Александр Лукашенко обнялись под дождем (видео)

17:02
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Певец поблагодарил президента за то, что он не забывает российских музыкантов

Российский певец Стас Михайлов прервал свое выступление, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Артист выступал на фестивале "Моя Александрия" и, несмотря на дождь, спустился со сцены к белорусскому лидеру. Певец и президент пожали друг другу руки и обнялись, стоя под черным зонтом, пишет Reform.by.

"Я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас. Спасибо, что не забываете российских артистов. Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха", - заявил Михайлов.

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