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В храме Святой Софии на время намаза скроют лики христианских святых

17:23
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Предложение уже поступило на стол президента

Власти Турции намерены скрыть христианские мозаики и фрески на время намаза.
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Соответствующие рекомендации готовят Министерство культуры и туризма Турции и Управление по делам религии. Рассматриваются два варианта: использование специальной световой системы, которая будет затемнять христианские изображения, или применение занавесей.

В Минкультуры страны заверили, что в обоих случаях никакого вреда историческому и религиозному наследию не нанесется, пишет газета Hurriyet.

На данный момент Предложения экспертов переданы в администрацию президента Турции. Решение по этому вопросу будет принято 14 июля.

10 июля Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Власти получили возможность сменить статус собора на мечеть. В РПЦ, ЮНЕСКО и ЕС с сожалением восприняли решение Анкары.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке. В конце мая 1453 года он был захвачен турками и превращен в мечеть. В 1934 году Кемаль Ататюрк подписал декрет о придании собору Святой Софии статуса музея.

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Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
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