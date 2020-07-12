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Можно ли заболеть коронавирусом, купаясь в водоемах?

17:32
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Важно тщательно выбирать места

Во время купания нельзя заразиться коронавирусом, так как вирус погибает в воде под воздействием солнечных лучей.

"Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - сообщили "Интерфаксу " в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, в воде можно подхватить другие болезни. Например, церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит, дизентерию, холеру, сальмонеллез и брюшной тиф.

В связи с этим нужно тщательно выбирать места для купания, не плавать при наличии ссадин и симптомов ОРВИ, а также не глотать воду из водоема. Придя домой, нужно обязательно принять душ.

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