МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

Надвигается сильная гроза
Сильный дождь с грозой, град и сильный ветер надвигаются на столицу.
Погода испортится в ближайший час, сообщили в главном управлении МЧС России по Москве. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.
Москвичей попросили воздержаться от поездов на личном транспорте, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться под деревьями.
"Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в ГУ МЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"