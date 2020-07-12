МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Москве

Надвигается сильная гроза

Сильный дождь с грозой, град и сильный ветер надвигаются на столицу.

Погода испортится в ближайший час, сообщили в главном управлении МЧС России по Москве. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.

Москвичей попросили воздержаться от поездов на личном транспорте, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

"Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в ГУ МЧС.

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