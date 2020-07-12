Шумные вечеринки на крыше многоэтажки закончились крупным пожаром

С огнем боролись 43 пожарных

В 17-этажном доме в Иркутске произошел пожар.

Инцидент произошел в доме на проспекте Жукова. Там на последнем этаже загорелась мансарда. Огонь полностью уничтожил эту деревянную постройку. Спасатели из охваченного огнем дома - эвакуировали 18 человек. Никто не пострадал.

"Поступило сообщение на телефон 01 на телефон гарнизона о возгорании на 17 этаже жилой квартиры. В 9.27 подразделение выехало, а в 10.36 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Работало от МЧС 15 единиц техники и 43 человека личного состава", - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Как выяснилось позднее, мансарду незаконно возвел владелец двухуровневой квартиры, расположенной на последнем этаже. В этой пристройке, по словам соседей, предприимчивый хозяин проводил вечеринки, а также периодически посуточно сдавал помещение. Соседи часто жаловались на шум и громкую музыку. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить степень ответственности хозяина строения за возникший пожар.

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