Президент vs мэр: в Польше идут ожесточенные выборы главы государства

Зафиксировано значительное количество нарушений

В Польше проходит второй тур президентских выборов. К полудню явка на избирательных участках составила почти 25%. Это довольно высокий показатель, учитывая, что голосование проходит в условиях пандемии.

Соблюдаются все меры предосторожности: граждане приходят в масках, перчатках и держат дистанцию. Выбирают между двумя кандидатами, которые выиграли первый тур. Это действующий президент страны Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В первом туре Дуда заметно опередил своего главного конкурента, набрав более 43% голосов, но для победы было нужно не менее 50%. Тшасковский получил чуть больше 30%. Остальные девять кандидатов сильно уступили лидерам и вышли из гонки.

В Госизбиркоме Польши уже сообщили о росте числа нарушений в ходе второго тура. Ставки довольно высоки - итоги этих выборов могут определить дальнейшие отношения Польши с Евросоюзом. Либерал Тшасковский настроен на дальнейшую интеграцию страны в Европу, в то время как Дуда по своим взглядам близок к правым евроскептикам, что во многом осложняет отношения Варшавы и Брюсселя, передает "ТВ Центр".

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