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Кэтти Перри довела Дженнифер Энистон до слез

19:27
  • воскресенье
  • 12 июля 2020

Орландо Блум поддержал решение супруги

Американская актриса Дженнифер Энистон станет крестной матерью первенца певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума.
Дженнифер Энистон призналась, что мечтает о детях

35-летняя Кэтти близко дружит с Джен и когда встал вопрос о выборе крестной матери, то сомнений не было. 43-летний Блум поддержал решение супруги. По предварительным данным, звездная пара ждет девочку. 

"Дженнифер была очень тронута и даже заплакала, когда ее попросили стать крестной", - сообщил источник издания Mirror.

Стоит отметить, что Энистон приходится крестной Коко Райли Аркетт, дочки актрисы Кортни Кокс. Своих детей у Джен нет. 

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