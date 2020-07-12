Больше сотни погибших: в Китае бушует разрушительное наводнение

Бедствие затронуло почти 38 миллионов жителей

В Китае подсчитывают ущерб от самых масштабных в этом году наводнений. Более 140 человек погибли или пропали без вести. Стихийное бедствие охватило 27 провинций, передает "ТВ Центр".

Наводнения затронули почти 38 миллионов жителей Китая. Власти повысили уровень опасности до второго - предпоследнего. Причиной ЧП стали сильные дожди, которые не прекращаются несколько недель. На критических отметках находится уровень воды в реке Янцзы. Еще в 19 реках уровень побил исторические рекорды за всю историю наблюдений. Более двух миллионов жителей срочно эвакуировали из опасных районов. Спасатели работают круглосуточно.

Стихийное бедствие разрушило почти 30 тысяч домов. Огромный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям - затоплены тысячи гектаров. Экономический ущерб уже оценен в сумму более 82-х миллиардов юаней.

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