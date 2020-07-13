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В Москве отменили обязательное ношение масок на улице

07:59
  • понедельник
  • 13 июля 2020

В транспорте и магазинах защитные средства по-прежнему необходимы

В Москве начался новый этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.  Улучшение эпидемиологической ситуации позволило с 13 июля отказаться от обязательного ношения масок на улице.

В транспорте, магазинах и других общественных местах защитные средства по-прежнему необходимы. Кроме того, в столице возобновляют очную форму работы образовательные учреждения. Открываются также секции, кружки, культурные центры и летние лагеря, но с одним условием - количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости.

В Санкт-Петербурге вновь распахнут свои двери парикмахерские и салоны красоты. А к уже открывшимся музеям Северной столицы присоединится Екатерининский дворец в Царском селе.

В Ростовской области снова заработают бани, сауны, и СПА-центры.

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