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Боевики атаковали фермеров в Сирии

09:25
  • понедельник
  • 13 июля 2020

Несмотря на опасность, люди продолжают работать на земле

Из Сирии приходят сообщения о новых обстрелах боевиков в Идлибской зоне деэскалации.  Несмотря на действующий с начала марта режим прекращения огня, к северу от Алеппо была совершена атака на фермеров и позиции сирийской регулярной армии. Несколько человек ранены.

"Зона рискованного земледелия" - так местные жители называют территорию вокруг посёлка Кафер-насех, который находится всего в нескольких километрах от передовой. Артиллерия боевиков бьет прицельно. Но, несмотря на опасность, фермеры продолжают работать на земле.

Посевы фермера Юсефа горят. Он выращивает пшеницу. Раньше хватало и на продажу, и семью из девяти человек прокормить. Затем большую часть урожая начали отбирать боевики.

"Сюда один снаряд попал. Второй чуть дальше. Видите воронки? Из-за них и вспыхнуло поле. А до этого еще три снаряда упали за домом", - сказал Юсеф Мухаммед.

35 гектаров пшеницы сгорели за считанные минуты. Кроме этого, весь запас топлива и единственный трактор. Боевики бьют по полям целенаправленно, уверены местные жители. Их задача - голод и паника. Та же картина в посёлке Херболь. Разбитые дома, мечети и дороги. Работать здесь просто некому.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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Боевики атаковали фермеров в Сирии
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Боевики атаковали фермеров в Сирии
Боевики атаковали фермеров в Сирии
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