Выпускники сдают ЕГЭ по физике и истории

Тесты проходят при строгом соблюдении всех санитарных правил

В понедельник около 160 тысяч российских выпускников сдают ЕГЭ по физике и истории. В этом году госэкзамены только у тех, кто планирует поступать в вузы. Тест проходит при строгом соблюдении всех санитарных правил - при входе ученикам измеряют температуру, рассаживают на безопасном расстоянии. Но это далеко не все новшества. Кроме защитных средств, из-за коронавируса впервые у абитуриентов появилась возможность стать студентами онлайн.

Измерение температуры и дезинфекция рук - в обязательном порядке. Маски и перчатки - по желанию. Но большинство выпускников на Едином госэкзамене - не рискуют. Впереди и без того много неопределенности. Переходный этап между школой и студенческой жизнью в этом году стал чересчур затяжным. Но, как оказалось, пошел на пользу.

"Больше нервничаешь, потому что откладывалось, откладывалось с каждым разом все дальше и дальше. Ну так, конечно, лучше, побольше подготовился", - говорит Юрий Мальцев.

"Я переживала, что не успеваю выучить все, что мне нужно. Я люблю в принципе заниматься самообразованием. Мне самой легче учить, нежели с учителем, я сама знаю, в чем у меня пробелы, поэтому мне это помогло наоборот", - рассказала Наталья Скурко.

Главная особенность этого экзаменационного сезона в том, что ЕГЭ сдают только поступающие в вузы. С одной стороны, может показаться, что это ничего не меняет. С другой - нюансы могут все-таки появиться.

"Я думаю, что единственный результат, который мы точно получим, это увеличение среднего балла по определенным предметам. То есть те выпускники, которые раньше не планировали поступать в вуз, они все равно были участниками Единого государственного экзамена, не готовились. А за счет того, что в этом году на экзамен пришли мотивированные дети, они хотят быть студентами разных вузов, за счет этого могут быть только такие изменения", - сообщила Екатерина Паршина, руководитель пресс-службы Департамента образования Москвы.

Другими словами - конкуренция между сильными учениками в этом году может стать жестче. Но насколько, будет понятно только после оглашения результатов первых ЕГЭ - по литературе, информатике и географии. А пока их нет - выпускники не теряют времени.

"Можно сдавать документы, не дожидаясь окончания ЕГЭ. А затем вузы из государственной информационной системы возьмут оценки абитуриентов, поступающих по ЕГЭ. Те же, кто поступают по вступительным испытаниям самих вузов, они должны следить за графиком вступительных испытаний, соответственно подав заявление, успеть пройти эти все испытания и также получить оценки для поступления", - пояснил Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования.

Вступительные экзамены в этом году проходят впервые в дистанционном формате. И это уже испытание для самих вузов. Ведь показывать свои знания абитуриенты будут, не выходя из дома, за своим столом и под прицелом вебкамеры.

"В процессе, естественно, сдачи экзамена мы будем наблюдать за каждым абитуриентом в отдельности. Мы будем видеть его, его лицо, глаза, руки, рабочий стол, за которым он сидит. Ну вот таким образом будем страховаться от нечестного поступления", - сказал Александр Гетманов, ответственный секретарь приемной комиссии МАИ.

Приемные комиссии будут хранить все видеозаписи, чтобы в спорных ситуациях их пересматривать.

Стандартный маршрут абитуриентов МАИ до времен коронавируса. Чтобы сдать документы, сначала нужно было взять талон в автомате и дождаться своей очереди. В этом году личное присутствие неактуально. А сам зал приемной комиссии превратился в телестудию. Камеры, софиты - все как полагается. Онлайн-консультации и даже дни открытых дверей для будущих студентов проводят здесь уже не один месяц.

Записи эфиров вуз оставляет в своих соцсетях. Информации - хоть отбавляй. В том числе и о том, как подать документы через личный кабинет абитуриента. Если точно знать, на какое направление поступать, то вся процедура займет не больше 15 минут. Еще один нюанс - в этом году вместо оригиналов предоставляются копии документов в виде сканов.

"Когда вы понимаете, что вы уверены в том, что вы хотите поступать в вуз, вам необходимо написать согласие на зачисление. И соответственно, потом в течение первого года обучения ребятам необходимо будет принести в вуз оригиналы", - заявила Дарья Ляликова, специалист отдела по связям с общественностью МАИ.

Абитуриентам этого года нужно готовиться и к принятию очень быстрых решений. Все три волны зачислений пройдут за 5 дней - с 22 по 26 августа.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Вероника Ермолова. "ТВ Центр".

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